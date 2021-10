Mattia Maestri, il paziente uno del Covid era indagato per epidemia colposa: caso archiviato

Mattia Maestri, considerato a lungo come il 'Paziente 1' della pandemia, cioè il primo a cui fu diagnosticato il virus responsabile della Covid in Italia, è stato indagato per epidemia colposa dalla Procura di Lodi. Nei giorni scorsi, dopo la richiesta della stessa Procura, il gip ha però archiviato l'accusa. L'inizio delle indagini risale a un anno e mezzo fa.

Le indagini per sospetta epidemia colposa

Il sospetto era che Maestri non fosse stato subito sincero con i medici dell'ospedale di Codogno, parlando dei suoi contatti. A fine indagini, comunque, non sono stati ravvisati reati. È stato riconosciuto che Maestri non risulta aver violato violato nessuna norma: da qui l'archiviazione.

