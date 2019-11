Manovra, mancano due miliardi. ​Si punta sull'evasometro

di Luca Cifoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Fino a 2 miliardi da trovare per il 2020: se la maggioranza vorrà rivedere in Parlamento le tasse più contestate del disegno di legge di bilancio, avrà il compito non agevole di reperire maggiori entrate o minori spese alternative, per mantenere più o meno intatto il profilo della manovra impostata da Roberto Gualtieri. Il quale, come è tradizione per i ministri dell'Economia, non contesta certo la libertà delle Camere di modificare la manovra ma chiede di non cambiare i saldi, che del resto sono...