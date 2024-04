Maltempo Roma, previsti temporali anche oggi: dove e quando pioverà? Emanata l'allerta gialla nel Lazio

Dopo alcuni giorni di sole e temperature sopra le medie stagionali, il maltempo torna a Roma.

Come accaduto ieri, anche oggi (18 aprile) sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale. La pioggia, secondo Meteo&Radar, potrebbe colpire la Capitale a partire dalle 20. Le aree di Roma interessate potrebbero essere quelle del quadrante Nord.

Meteo Roma, le previsioni

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in lento aumento associate a deboli piogge serali, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1712m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest.

Allerta gialla nel Lazio

L'Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla dal pomeriggio di oggi, giovedì 18 aprile 2024 e per le successive 6-8 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali ed orientali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.