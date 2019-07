n uomo di 75 anni, disperso da ieri pomeriggio intorno alle 17, è stato trovato morto questa mattina vicino al campo sportivo di Olmo, nel comune di Arezzo. La scomparsa dell'anziano è avvenuta durante il nubifragio che si è abbattuto sulla città di Arezzo nella giornata di ieri. E una donna, un'atleta, è stata uccisa da un fulmine mentre gareggiava nella Suedtirol Ultra Skyrace, una corsa in montagna di 121 chilometri con partenza e arrivo a Bolzano.

Forti temporali, grandinate e improvvisi nubifragi. Sono tre i morti del maltempo in Italia. Dopo l'atleta norvegese uccisa ieri da un fulmine durante la Suedtirol Ultra Skyrace, in Alto Adige, nelle prime ore di questa mattina una giovane donna ha perso la vita nella zona di Focene, nel comune di Fiumicino, a causa di una tromba d'aria. Mentre il corpo di un uomo di 75 anni, disperso da ieri pomeriggio intorno alle 17, è stato trovato morto vicino al campo sportivo di Olmo, nel comune di Arezzo. L'intensa perturbazione, pilotata da un vortice sulle regioni centro-settentrionali, ha attraversato nella notte gran parte d'Italia, concentrandosi soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.







Nel Nordovest, tra basso Piemonte e Liguria, gli accumuli pluviometrici anno raggiunto gli 80mm al confine tra Cuneese e Imperiese. Mentre si è attenuato il maltempo sulle Alpi orientali, piogge e temporali hanno colpito anche l'Emilia Romagna e il basso Veneto.



I fenomeni più intensi si sono tuttavia registrati al Centro, con la Toscana flagellata da grandinate e nubifragi che hanno provocato pesanti allagamenti soprattutto nell'Aretino e in Valdelsa. A Olmo, nel comune di Arezzo, un uomo di 75 anni, disperso da ieri pomeriggio intorno alle 17, è stato trovato morto questa mattina vicino al campo sportivo. La scomparsa dell'anziano è avvenuta durante il nubifragio che si è abbattuto sulla città di Arezzo nella giornata di ieri. L'auto del 75enne è stata trovata nei pressi del sottopasso delle Ristradelle.



«L'auto con a bordo la povera ragazza è stata sollevata dalla tromba d'aria, ha sbattuto contro il guard rail, volando oltre il canale di bonifica, sfondato la staccionata della pista ciclabile e la recinzione aeroportuale. Non c'è stato nulla da fare. Una brava ragazza, residente a Focene, molto stimata. Era uscita di casa in auto, ha raccontato il papà, addolorato e disperato, per andare a prendere delle sigarette al vicino distributore di carburante. Una notte sfortunata. È stata trasferita alle 7.30 all'obitorio per le procedure di rito». È quanto afferma il sindaco di

Esterino Montino giunto a Focene per fare anche una prima stima dei danni, con tre assessori e vigili urbani, dopo il passaggio della tromba d'aria la scorsa notte, intorno alle 2.30. «Sembra un teatro di guerra - ha aggiunto - la situazione è grave ma per fortuna non ci sono stati altri feriti. Una ventina di case coinvolte, una piccola abitazione crollata. Ci sono tetti, tegole, recinzioni divelte, giardini distrutti. La potenza era enorme».

Gli aitanti di Focene:

«Abbiamo avuto tanta paura: un rumore assordante, tutto sarà durato pochi secondi ma è volato tutto. Il tetto tremava, sembrava sollevarsi. Il vento ha danneggiato un gazebo in giardino buttando tutto all'aria,il tetto danneggiato, tanti detriti e calcinacci caduti». È la testimonianza di uno dei residenti di Focene, coinvolti stanotte dal passaggio della tromba d'aria. Si comincia a fare la stima dei danni. «Sono rientrata a casa, dopo lavoro, appena due minuti prima che scoppiasse il finimondo. Ci potevo essere io al posto di quella povera e sfortunata ragazza. Sono stata fortunata. Che spavento», è il racconto di una signora, che ha avuto anch'essa dei danni al tetto dell'abitazione. Le case coinvolte, oltre al distributore di benzina ed a diverse auto, sono nel quadrante tra via dei Polpi e via dei Nautili. Tanto lo sgomento ed il dolore dei cittadini della località balneare, accorsi in queste ore sul luogo della tragedia e dei danni.

Mai visti tanti lampi, sembrava la luce intermittente del camion della spazzatura. E falle 'ste du' gocce d'acqua... #Roma #temporale #meteo pic.twitter.com/lNTxYHrjLL — Stefania Marra (@Ste_Marra) July 28, 2019

Riaperta la stazione metro A Cipro nella Capitale, ripristinata dopo i danni provocati dal maltempo. È quanto comunica Atac in un tweet.

#info #atac - stazione metro A Cipro riaperta dopo ripristino danni provocati dal maltempo #Roma — infoatac (@InfoAtac) July 28, 2019

Linee tram sostituite da bus. A causa del maltempo che si è abbattuto questa notte su Atac. A causa del maltempo che si è abbattuto questa notte su Roma le linee Atac 5 14 19 sono sostituite da bus Largo Preneste-Porta Maggiore «per rimozione del ramo di un albero nei pressi della corsia tram», lo fa sapere l'

#info #atac - rete tram aggiornamento - linee tram 5 14 19 sostituite da bus Porta Maggiore-Gerani/Togliatti (intervento vigili del fuoco per rimozione ramo albero pressi corsia tram) #Roma — infoatac (@InfoAtac) July 28, 2019

si scatenano le forze della natura... ci sono talmente tanti lampi che sembra di essere in discoteca #lampi #temporale #pioggia pic.twitter.com/YbF8oCXFqC — Virginpell (@Virginpell) July 28, 2019

Anas, chiusa la statale Cassia Veientana. Sulla strada statale 2 bis 'Via Cassia Veientana' è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma all'altezza del km 1 a causa di un allagamento. Lo fa sapere l'Anas informando che il traffico viene deviato sullo svincolo dell'Ospedale Sant'Andrea. Personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

