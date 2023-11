Giustizia, test psico-attitudinali per entrare in magistratura: ipotesi a vaglio del Cdm

Giustizia.

Pagelle per i magistrati, toghe sotto esame ogni quattro anni: dopo due bocciature si è rimossi dal servizio

Giustizia, ipotesi test psico-attitudinali per magistrati

Cdm in cui sono attesi due decreti legislativi per la riforma dell'ordinamento giudiziario. Come spiegano più fonti, l'ipotesi è nata da un'osservazione avanzata dal governo al tavolo con i tecnici. La norma, precisano fonti dell'esecutivo, non era nelle bozze dei provvedimenti, ma sul pacchetto di misure sono in corso riflessioni.