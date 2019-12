di Alessia Marani

A Come in un grande Amazon globale della droga. Le foto dei nuovi arrivi delle partite della coca e dell’hashish piombano in anteprima nei telefoni di grossisti e pusher, che se le guardano, le commentano, chiedono il prezzo e poi cliccano sull’ordine. È l’okay per fare muovere aerei dalla Colombia e mettere su strada tir imbottiti di stupefacenti, “autorizzare” l’arrivo dei carichi nei porti, la rotta principale quella di Roma. E anche qui ricomincia “l’asta”. La catena della...