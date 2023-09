Ita, 30 voli cancellati per lo sciopero dell'8 settembre: ecco la lista completa e come ottenere i rimborsi

La compagnia aerea ITA Airways cancella 30 voli nei giorni 7, 8, e 9 settembre 2023. A causa dello sciopero dei lavoratori del comparto aereo e delle società di handling di venerdì 8 settembre, Ita Airways cancella 30 voli nazionali.

I rimborsi

Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto. In caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 13 settembre 2023.

I voli cancellati

Elenco dei voli cancellati:

Voli cancellati del 7 settembre 2023

AZ 1321 ROMA – FIUMICINO BOLOGNA

AZ 1389 ROMA – FIUMICINO GENOVA

AZ 1473 ROMA – FIUMICINO VENEZIA

AZ 1681 ROMA – FIUMICINO FIRENZE

Voli cancellati dell’8 settembre 2023

AZ 1287 MILANO – LINATE NAPOLI

AZ 1296 NAPOLI MILANO – LINATE

AZ 1312 BOLOGNA ROMA – FIUMICINO

AZ 1318 BOLOGNA ROMA – FIUMICINO

AZ 1319 ROMA – FIUMICINO BOLOGNA

AZ 1321 ROMA – FIUMICINO BOLOGNA

AZ 1351 MILANO – LINATE TRIESTE

AZ 1352 TRIESTE MILANO – LINATE

AZ 1380 GENOVA ROMA – FIUMICINO

AZ 1383 ROMA – FIUMICINO GENOVA

AZ 1384 GENOVA ROMA – FIUMICINO

AZ 1389 ROMA – FIUMICINO GENOVA

AZ 1460 VENEZIA ROMA – FIUMICINO

AZ 1462 VENEZIA ROMA – FIUMICINO

AZ 1463 ROMA – FIUMICINO VENEZIA

AZ 1466 VENEZIA ROMA – FIUMICINO

AZ 1473 ROMA – FIUMICINO VENEZIA

AZ 1475 ROMA – FIUMICINO VENEZIA

AZ 1652 BARI MILANO – LINATE

AZ 1653 MILANO – LINATE BARI

AZ 1675 ROMA – FIUMICINO FIRENZE

AZ 1676 FIRENZE ROMA – FIUMICINO

AZ 1677 ROMA – FIUMICINO FIRENZE

AZ 1678 FIRENZE ROMA – FIUMICINO

AZ 1681 ROMA – FIUMICINO FIRENZE

AZ 1682 FIRENZE ROMA – FIUMICINO

AZ 1769 MILANO – LINATE PALERMO

AZ 1770 PALERMO MILANO – LINATE

AZ 2049 MILANO – LINATE ROMA – FIUMICINO

AZ 2080 ROMA – FIUMICINO MILANO – LINATE

Voli cancellati del 9 settembre 2023

AZ 1676 FIRENZE ROMA – FIUMICINO