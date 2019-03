Imane Fadil ai parenti: «Ecco i nomi di chi ha cenato con me prima del mio ricovero»

nomi di chi cenò le sere precedenti il suo ricovero, Imane Fadil li svelò ai parenti. E dunque chi, a suo dire, potrebbe aver avuto un ipotetico ruolo nel suo decesso. E quanto viene confermato da fonti qualificate. Un'ipotesi di omicidio al momento non comprovata dai diversi accertamenti medici e su cui in procura invitano alla prudenza, dato che non è possibile datare con precisione quando la testimone chiave dei processi Ruby si sia sentita male, né se eventuali sostanze assunte a sua insaputa abbiano avuto un ruolo nella morte. La giovane è stata ricoverata lo scorso 29 gennaio all'Humanitas, dove è deceduta l'1 marzo. Scartata l'ipotesi di avvelenamento da arsenico e della malattia autoimmune (Lupus), proseguono gli accertamenti per capire la causa della morte, dopo che sono stati trovati dei livelli sospetti di metalli pesanti nel sangue e nelle urine. Gli investigatori, nei giorni scorsi, hanno controllato chat e telefonate di Imane Fadil; ai parenti e agli amici è stato invece chiesto di ricostruire le ultime giornate della 34enne ex marocchina. Dati su cui gli inquirenti mantengono il riserbo.



Imane Fadil, i pm: avvelenamento o malattia sullo stesso piano. Decisiva l'autopsia



Imane Fadil, l'ultimo sfogo in aula: «Tutti sanno, nessuno parla». Sette giorni dopo, il malore

I prelievi. Iniziano a minuti i prelievi sul corpo di Imane Fadil, uno delle testimoni chiave del processo Ruby, morta in circostanze misteriose a Milano lo scorso primo aprile. Come è stato confermato dai vertici della Procura, stamani i consulenti nominati procederanno a prelevare porzioni di tessuti degli organi interni della ragazza per verificare l'eventuale presenza di attività radioattiva. Dopo di che, a seconda del risultato degli esami, si effettuerà l'autopsia vera e propria con le opportune attrezzature ed eventuali schermature.



I primi sintomi. Imane Fadil, l'importante testimone del caso Ruby morta lo scorso 1 marzo, avrebbe accusato i primi sintomi di una grave disfunzione al midollo già una settimana prima circa del suo ricovero all'Humanitas, dove entrò il 29 gennaio scorso. Nell'inchiesta sulla misteriosa morte gli inquirenti hanno già ascoltato a verbale i familiari della modella e, da quanto si è saputo, non sarebbero emersi elementi utili, al momento, alle indagini che, prima di tutto, devono stabilire le cause del decesso. Investigatori e inquirenti stanno anche analizzando le chat del telefono della 34enne per ricostruire i contatti che la giovane aveva nell'ultimo periodo. Dalle testimonianze dei familiari della ragazza, i quali hanno riportato i racconti che lei le faceva (confidò anche il timore di essere stata avvelenata, dopo che i medici le fecero delle analisi sulla presenza di arsenico), non sarebbero emersi, da quanto si è saputo, elementi significativi.

