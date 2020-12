Ilaria Capua: «Il Natale? Lo passerò da sola». E torna sulla lite con Bassetti

La virologa Ilaria Capua trascorrerà il Natale da sola, negli Stati Uniti. Lo ha detto lei stessa ospite a 'L'aria di domenica' su La7, spiegandon che «quest'anno non sarà possibile festeggiare il Natale come al solito. Le nostre necessità affettive devono coniugarsi con i rischi della pandemia in atto. Il mese del Natale ha 4 domeniche, la prima andiamo a trovare i cugini, la seconda i nonni e così via. Dico sì al Natale diffuso, ci vuole una mente elastica in questo momento».

«Misure drastiche e punitive? Lì dove sono state applicate - ha spiegato - l'epidemia è stata più sotto controllo, ma credo che in Italia, come paese occidentale, non sarebbe accettabile, anche come immagine nei confronti del mondo», ha aggiunto.

«Vaccino, non si poteva partire tutti insieme»

«Quello della diffusione e distribuzione del vaccino è un discorso complicato. Non è solo un problema di registrazione, che a livello nazionale può essere più o meno snella e dipende dal singolo paese. Mancano i contratti scritti e preparati, ci vuole un po' di tempo. Il governo inglese ha fatto prima dell'Italia? Non si poteva iniziare tutti insieme. Non mi soffermerei su questa cosa. Prepariamoci, perché ci vorrà, una volta pronto il vaccino, un grandissimo senso di responsabilità. Ci stiamo sfilacciando per il Natale, figuriamoci quando ci sarà il vaccino».

La polemica con Bassetti

Capua è tornata poi sulla polemica con il virologo Bassetti che aveva stigmatizzato il fatto che fosse laureata in veterinaria suggerendo non avesse i requisiti per parlare di vaccini anti-Covid: «In Cina è partito un team di veterinari per studiare l'origine del virus», ha detto la ricercatrice.

