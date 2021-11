A volte un numero può dire molte cose. Può raccontare, per esempio, la solitudine che hanno provato le donne prima di essere uccise dalla violenza di un compagno, di un marito, a volte anche di un figlio o un padre. Il 63% delle vittime non ha parlato con nessuno di ciò che stava vivendo: e questo vuol dire che non soltanto non si è rivolta alle autorità o ai centri antiviolenza, ma che non si è confidata nemmeno con una sorella o un'amica.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati