Elicottero militare atterra in Valtellina, volano i tetti delle case: un bambino fra i 3 feriti

Un elicottero dell'Esercito, che stava trasportando un gruppo elettrogeno di scorta a Santa Caterina di Valfurva, in provincia di Sondrio, dove c'è stata una frana causata dal maltempo, ha effettuato un atterraggio di emergenza in una zona pubblica non predisposta all'atterraggio. A quanto pare il pilota ha dovuto effettuare l'atterraggio non previsto in quanto il carico era in pericolo e rischiava di sganciarci nel vuoto in cielo.Alcune lamiere di strutture circostanti sono volate colpendo tre persone che erano nelle vicinanze. Una persona colpita lievemente alla testa ha rifiutato le cure del 118. Un uomo ha riportato un trauma a una gamba ed è stato portato in ospedale., che è stato portato precauzionalmente in elisoccorso a Sondalo, con un trauma toracico.