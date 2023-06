Giovanni Berlinguer è morto. Fratello di Enrico, aveva 90 anni

È morto nella notte a Roma Giovanni Berlinguer, fratello del leader del Pci Enrico. Aveva 90 anni. Figlio Mario, avvocato e politico, Giovanni Berlinguer, è stato un medico e un deputato per tre legislature con il Pci.







Nel maggio 2007, dopo lo scioglimento dei Ds che porterà alla nascita del Partito Democratico, Giovanni Berlinguer lasciò il partito e aderì a Sinistra democratica di Fabio Mussi. Fino al maggio 2009 Giovanni Berlinguer è stato deputato al Parlamento europeo di Strasburgo, nel quale ha aderito al Partito Socialista Europeo.







Oggi, dalle ore 18 alle 20, e domani, dalle ore 8 fino alle 20, nella sala della Protomoteca del Campidoglio sarà allestita la camera ardente. Il feretro di Giovanni Berlinguer oggi sarà accolto al suo arrivo in Campidoglio dal sindaco di Roma Ignazio Marino, e dall'ex sindaco Walter Veltroni.







«Con commozione porgo le mie condoglianze e quelle della città di Roma alla famiglia di Giovanni Berlinguer. Un uomo di grande valore, profondo conoscitore del mondo della sanità, delle riforme sociali e del welfare. Un punto di riferimento per il mondo politico che sapeva unire serietà e rigore a una grande sensibilità - dichiara, in una nota, il sindaco di Roma, Ignazio Marino -. Da studente di medicina negli anni Settanta conoscevo bene il suo lavoro - prosegue - così come tanti altri miei compagni, e la sua passione nel diffondere l'importanza dei valori della scienza nella nostra società. Ammirai la caparbietà con cui si impegnò a sostenere la legge sulla chiusura dei manicomi e ne parlammo molte volte quando divenni presidente della Commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale del Senato e mi occupai della chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. La vicinanza del Campidoglio alla famiglia è massima e ospiteremo qui la sua camera ardente oggi e domani».







«La morte di Giovanni Berlinguer è una grande perdita per la cultura e la politica italiana. Ho avuto l'onore di collaborare con Giovanni in diverse fasi della vita. Ne ho potuto apprezzare l'umanità, la trasparenza, la schiettezza delle opinioni e la straordinaria capacità di produrre idee». Lo dichiara l'eurodeputato Pd Goffredo Bettini.







«Una persona di sinistra mite ma combattiva, curiosa del futuro, non sopportava i pregiudizi. Per lui scienza e politica erano e dovevano essere al servizio del bene comune. Un bella persona. Ciao Giovanni Berlinguer», Lo scrive su Twitter, Nichi Vendola, presidente di Sinistra Ecologia Libertà.

Ultimo aggiornamento: 16:08