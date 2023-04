TREVISO - Quando ancora i candidati sindaco erano sei, poco prima quindi che Ugo Moro venisse escluso tra lo stupore di tutti, i pretendenti alla carica di primo cittadino erano saliti a sette. A sorpresa era infatti sbucata Martina Tagliapietra, coneglianese, candidata della lista “Sud chiama Nord”, movimento fondato da Cateno De Luca, in passato sindaco di Messina. Ma è stata una sorpresa durata molto poco: la lista non è nemmeno stata presa in considerazione perché portata alla commissione elettorale poco dopo mezzogiorno, termine ultimo e inderogabile per la deposizione. Poco dopo è stato escluso anche Ugo Moro per la questione delle firme, riducendo così i candidati a cinque.

La polemica per l'esclusione

Il destino di “Sud chiama Nord”, che fino a ieri non si era mai palesato sulla scena politica trevigiana, si è giocato veramente sul filo dei minuti. Pochissimi. Addirittura uno, secondo la ricostruzione del movimento che ha protestato vivacemente tirando anche in ballo il rispetto per la democrazia. «Siamo increduli - si legge in una nota diffusa nel pomeriggio - è stata una decisione antidemocratica. Alle elezioni amministrative di Treviso è stata esclusa la lista Sud chiama Nord, il movimento fondato da Cateno De Luca. Siamo increduli per questa decisione - ripetono da quartier generale - per il comune di Treviso la lista è stata presentata 1 minuto dopo lo scadenza delle 12, mentre i referenti veneti di “Sud chiama Nord” continuano a protestare affermando che non era stata superata la scadenza per la presentazione delle ore 12». Molto probabilmente verrà presentato un ricorso. “Sud chiama Nord” è un partito politico di ispirazione meridionalista e autonomista, attivo principalmente in Sicilia. Fondato dall’ex primo cittadino di Messina De Luca, ha come obiettivo quello di far valere le ragioni del Meridione e guarda con grande interesse all’autonomia. Da qui anche la scelta di mettere radici in Veneto. E le comunali di Treviso sarebbero state una buona partenza.