Diciotti, domani il M5S vota su Salvini: polemiche sulla formulazione del quesito

«Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? - Sì, quindi si nega l'autorizzazione a procedere - No, quindi si concede l'autorizzazione a procedere». È questa la formulazione del quesito scelta dal blog delle Stelle per chiedere agli iscritti di esprimersi sul caso della nave Diciotti.



«Dobbiamo votare NO per sostenere il SI?». È questa la scritta in grande su sfondo rosso accompagnata da un emoticon che imita l'urlo di Munch scelta dalla senatrice M5S Paola Nugnes per commentare la formulazione del quesito. La parlamentare già nei giorni scorsi aveva criticato la decisione dei vertici pentastellati di affidare al voto sulla piattaforma Rousseau il compito di decidere sul da farsi circa la richiesta del Tribunale dei ministri di processare il ministro dell'Interno Matteo Salvini con l'accusa di aver «sequestrato» per giorni su una nave militare 117 migranti. Non sono temi sui quali si possa ricorrere al voto online aveva detto.

Si voterà domani sulla piattaforma Rousseau sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Salvini. I militanti del M5S potranno votare domani dalle 10 alle 19: sono chiamati a rispondere con un Sì, se si vuole negare l'autorizzazione a procedere o con un No se si vuole, al contrario, che il ministro dell'Interno venga processato per la decisione di aver trattenuto a bordo un gruppo di migranti della nave Diciotti, nell'agosto del 2018.