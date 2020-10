Covid, Guerra (Oms): «L'aumento dei positivi non dipende dalla riapertura delle scuole, stato di emergenza è scelta politica»

«Sull'aumento dei casi positivi in questo momento non ha pesato la riapertura delle scuola, se ci sarà un dato lo vedremo tra una settimana-10 giorni». Lo ha affermato Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità, ospite di Agorà su Rai3, commentando l'impennata di contagi Covid in Italia, arrivati a oltre 2.500.

«La proroga dello stato d'emergenza è una scelta politica, non tecnica. Al tecnico spetta di fornire l'evidenza che può portare a questa decisione piuttosto che un'altra», ha proseguito Guerra.

Covid, Crisanti: "Aumento casi per riapertura scuole, ma i veri effetti a metà ottobre. Fronteggiare il virus con i tamponi" Oltre 2.500 contagi nelle ultime 24 ore e 24 morti: i numeri del Covid fanno tornare l'Italia indietro di 5 mesi. Dati in salita, dunque, a due settimane dalla riapertura delle scuole. E il rischio è che si tratti di numeri destinati a crescere visto che tante scuole hanno riaperto negli ultimi giorni.

