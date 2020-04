La didattica a distanza diventa obbligatoria, la maturità si farà con un maxi colloquio, gli esami di terza media saltano e la promozione sarà assicurata a tutti, pur se con voti insufficienti in pagella. Con questa inaspettata riforma della scuola, imposta dall’emergenza da coronavirus, si chiude l’anno scolastico.Scuole, Azzolina: «Tutti ammessi agli esami, non promossi. Se non si torna in aula maturità solo orale»Ma intanto, per la riapertura a settembre, i problemi iniziano...

