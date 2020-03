Coronavirus, Pomezia, chiuso il liceo Pascal: fra i 1.200 alunni il figlio del poliziotto contagiato

Coronavirus, chiuso il liceo Pascal a Pomezia, uno dei 1.200 alunni è figlio di un poliziotto di Torvaianica e in servizio a Spinaceto che è risultato positivo domenica dopo essersi sottoposto a un controllo mentre ara a casa per un'influenza.

Si tratta di un agente del Commissariato di Spinaceto è residente a Torvaianica (località costiera di Pomezia) risultato positivo al Covid 19 e attualmente ricoverato all’ospedale Spallanzani dove si stanno effettuando i tamponi anche ai familiari, tra cui il figlio più piccolo che frequenta appunto liceo Pascal. La notizia della positività del poliziotto è stata confermata questa mattina, ma il timore girava già da ieri sera. Molti gli studenti che, in attesa di conferme, aveva giù deciso di non andare a scuola.

La nota del comune di Pomezia: «In seguito all'accertamento di un caso positivo al Coronavirus di un cittadino di Pomezia, attualmente ricoverato allo Spallanzani di Roma, è stata predisposta la chiusura della scuola Pascal in via precauzionale». L'uomo è l'agente in servizio a Spinaceto in malattia dal 25 febbraio. Sono in corso gli accertamenti sui familiari, tra cui il figlio, studente dell’istituto superiore Pascal. Si informa la cittadinanza che si sta predisponendo, in via precauzionale, la chiusura della scuola. Si raccomanda di evitare allarmismi. Seguiranno aggiornamenti».

Coronavirus, tampone su vigile del fuoco alla caserma Capannelle a Roma: 4 in quarantena

Il Comune di Pomezia ha attivato tutte le procedure sanitarie del Ministero della Salute ed ha attivato il centro operativo comunale per la messa in atto delle disposizioni igienico sanitarie preventive, tra queste la chiusura immediata del Liceo Pascal frequentato da circa 1.200 studenti non solo di Pomezia, ma che provengono da tutto il litorale dai Castelli Romani e anche da Roma.

Il liceo Pascal

«In via precauzionale, è stata predisposta dal Sindaco la chiusura del nostro Liceo. Gli studenti che oggi erano presenti a scuola sono ritornati al loro domicilio dopo formale autorizzazione dei genitori all'uscita». Lo comunica la dirigenza scolastica del liceo Pascal di Pomezia chiuso a scopo precauzionale per Coronavirus. «I docenti e il personale Ata non dovranno recarsi a scuola a partire dalla data odierna. Sono state attivate dall'autorità sanitaria tutte le cautele e le procedure previste, pertanto si raccomanda di evitare inutili allarmismi», conclude la dirigenza. Il liceo, classico-linguistico-scientifico, conta circa 1200 alunni e comprende un bacino di studenti molto ampio, dal litorale fino si castelli romani.

L'Asl

In esito alla confermata positività al Covid-19 del poliziotto di Pomezia, l'Asl Roma 6 ha dato indicazioni al Comune di procedere ad una sospensione temporanea delle attività didattiche presso il Liceo Pascal di Pomezia al fine di completare l’indagine epidemiologica.

Ultimo aggiornamento: 11:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA