Coronavirus, scuole chiuse anche nel Casertano e a Pomezia: l'elenco aggiornato

Questo il quadro delle aperture e chiusure delle scuole e dei provvedimenti adottati secondo quanto ha stabilito il Secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato questa sera: * In Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, nelle province di Pesaro-Urbino e Savona l'attività didattica è sospesa fino all'8 marzo. * Restano chiuse le scuole nei Comuni della cosiddetta «zona rossa» (nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia,Terranova dei Passerini; nella Regione Veneto: Vò). * Liguria (fatta eccezione per l'area di Savona dove la chiusura delle scuole durerà fino all'8 marzo) e Piemonte hanno comunicato che le attività didattiche sono sospese fino a mercoledì 4 marzo. * In Friuli Venezia Giulia la sospensione delle attività didattiche è stata prevista fino al giorno 8 marzo. * Nelle altre Regioni le attività riprenderanno regolarmente già da domani.

Coronavirus, in Abruzzo casi a quota 5: a rischio la figlia del "paziente 1"

Un liceo alle porte di Roma e stato chiuso «a scopo precauzionale» per coronavirus. È quanto si apprende dallo stesso liceo Pascal che si trova a Pomezia in provincia di Roma. Secondo quanto si apprende, il padre di uno studente che frequenta l'istituto avrebbe avuto sintomi riconducibili al coronavirus e per questo motivo la dirigenza ha deciso, in via preventiva, di fermare oggi le lezioni.



Cesa, chiuse le scuole per precauzione. Un caso di contagio di Coronavirus a Cesa, nel Casertano; è il terzo caso accertato in Terra di Lavoro dopo la 24enne del capoluogo e una persona di Mondragone. Ô stato il sindaco di Cesa, Enzo Guida, a dare comunicazione della positività. «Abbiamo avuto notizia ufficiale dalla Task Force Regionale per la prevenzione e gestione dell'emergenza da Codiv-2019, dell'accertamento di un tampone positivo, effettuato presso l'ospedale Cotugno di Napoli, a carico di un cittadino di Cesa. Da informazioni degli organi sanitari - spiega Guida - le condizioni del soggetto contagiato non destano preoccupazioni. Al solo scopo di precauzione, e senza voler creare allarmismo, chiudiamo le scuole cittadine, di ogni ordine e grado, pubbliche e private. Invitiamo i cittadini ad adottare tutte i comportamenti precauzionali tesi a prevenire il contagio».



#CoronavirusItalia

Disposizioni per le #scuole: Il DPCM approvato prevede la "sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi

educativi per l’infanzia e delle attività didattiche

nelle scuole di ogni ordine e grado.

Scopri di più ➡️https://t.co/Pk023EpkHo pic.twitter.com/WYKvSwMSCc — Regione Lombardia (@RegLombardia) March 1, 2020

Il Wimbledon College, una delle più esclusive scuole di Londra, è stato chiuso per almeno una settimana dopo che un membro dello staff è risultato positivo al coronavirus. Lo ha reso noto la stessa scuola in una lettera inviata ai genitori, in cui si rende noto che il membro dello staff, che «recentemente era stato in Italia» è stato al lavoro l'ultimo giorno il 25 febbraio e da allora non avrebbe avuto contatti con gli studenti. «Comunque, dal momento che altri membri dello staff sono stati definiti contatti stretti di un caso confermato di Covid-19 a loro è stato richiesto di rispettare l'isolamento di 14 giorni», conclude la lettera spiegando le ragioni della chiusura della scuola, si legge sul sito del Guardian.

Ultimo aggiornamento: 11:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA