Coronavirus Parma, focolaio in azienda di ovoprodotti Parmovo: 42 dipendenti positivi

Nuovo focolaio di coronavirus, stavolta in provincia di Parma. Attualmente ci sarebbero 42 positivi in tutto nell'azienda di di ovoprodotti Parmovo, di Sanguigna di Colorno. A rilevare il nuovo focolaio è l'Azienda territoriale sanitaria Val Padana, l'ente sanitario delle province lombarde di Mantova e Cremona. I lavoratori risultati positivi al Sars-Cov2 sono tutti residenti nella zona di Casalmaggiore (Cremona) e Viadana (Mantova) e sarebbero dipendenti di una società di servizi lombarda che fornisce manodopera a diversi contesti produttivi, compresa l'azienda parmense.

La maggior parte di questi ultimi casi rilevati nel territorio dalla bassa lombarda, spiega l'Ats Val Padana, non è da ricondurre «ai focolai del Viadanese» ma è «l'esito di ulteriori attività di indagine» avviate «nei giorni scorsi su un contesto lavorativo collegato a un'attività produttiva sita in provincia di Parma, nel quale si sono registrati dei casi di positività al Covid-19».

«Immediatamente è stata avviata anche per questi soggetti l'indagine epidemiologica finalizzata all'individuazione dei contatti stretti ed all'isolamento domiciliare», sottolinea l'Ats. Come da protocollo sono stati immediatamente informati anche i rispettivi medici di medicina generale e allertati i medici competenti delle ditte coinvolte e le autorità sanitarie dell'Emilia-Romagna per le azioni conseguenti.

