Concorso Inps per diplomati in arrivo, 585 posti a disposizione: requisiti, stipendio, bando e come fare domanda

Sta per uscire l'attesissimo concorso INPS, finalizzato all'assunzione di 585 diplomati mediante contratto a tempo indeterminato. Atteso per il 2023, il bando è slittato al 2024, come comunicato sui social dell'istituto. Ad annunciare il concorso, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024, che prevede 13mila assunzioni INPS entro il 2024. Vediamo ora come presentare la domanda, i requisiti e le selezioni.

I posti disponibili

Saranno 585 i posti a disposizione.

In base a quanto previsto dal programma degli investimenti dell'INPS, il bando servirà infatti a reclutare 585 unità di personale di area B.

I requisiti

Potranno fare domanda coloro che hanno i requisiti qui indicati:

titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado (ovvero il diploma di maturità). Al concorso potranno partecipare anche i laureati, che per questo motivo avranno un punteggio aggiuntivo;

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione permanente;

non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione o il mantenimento di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni del profilo da ricoprire;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e avere pieno godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza.

Le selezioni

Non è ancora chiaro come si svolgeranno le selezioni. Sicuramente il concorso è per titolo ed esami, quindi oltre alla valutazione dei curriculum sarà previsto l'espletamento di una o più prove d’esame, con eventuale preselezione a seconda del numero di candidati. Il concorso potrà quindi prevedere una prova preselettiva (quiz a risposta multipla), una o più prove scritte (sulle materie d’esame) e una prova orale (sulle materie d’esame). Meno probabile la possibilità di un'unica prova scritta in aggiunta alla preselezione. Quel che è certo, invece, è che le prove comprenderanno la valutazione della conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici, come previsto per tutti i concorsi delle amministrazioni centrali dalla riforma dei concorsi pubblici.

Come si svolgeranno le prove

Le selezioni si svolgeranno con procedure informalizzate, senza quindi il cartaceo. Per le prove dei concorsi pubblici effettuate con modalità informatiche verrà fornito un tablet ad ogni partecipante. In base al nuovo regolamento per i concorsi pubblici, le selezioni potranno svolgersi in sedi decentrate presenti in tutta Italia. Per avere la conferma ufficiale, però, bisognerà aspettare l’uscita del bando, nel quale verrà precisato ogni dettaglio.

Come studiare per l'esame

Per prepararsi all'esame, è disponibile il manuale aggiornato di preparazione alla prova preselettiva dei concorsi INPS 2023-2024. Considerando che le materie della prova preselettiva sono già certe, è possibile esercitarsi e studiare attraverso test attitudinali e di logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale e i quiz ufficiali dei precedenti concorsi, risolti e commentati. Con l’acquisto del libro si ottiene in omaggio anche l’accesso al software di simulazione per esercitasi sui test e l’accesso al video corso di logica.

Lo stipendio

Per quanto riguarda lo stipendio, sappiamo che il personale di area B INPS percepisce uno stipendio base che va da 1.700 a 1.900 euro lordi al mese. La retribuzione tabellare annua per il personale INPS di area B è stabilita dal nuovo CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 che, per gli enti pubblici non economici, prevede i seguenti stipendi tabellari annui: 19.951,14 euro (B1), 21.217,62 euro (B2) e 22.530,57 euro (B3). Allo stipendio tabellare annuo è necessario aggiungere la tredicesima e tutte le eventuali indennità spettanti.

Come fare domanda

La domanda di partecipazione al concorso INPS andrà presentata attraverso la piattaforma inPA, il nuovo portale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione. Per presentare le istanze occorrerà possedere le credenziali SPID, CIE o CNS, necessarie per accedere sulla piattaforma. Inoltre, per successive comunicazioni in merito al concorso è utile dotarsi di PEC personale.

Quando e dove uscirà il concorso?

Al momento l'INPS non ha ancora comunicato la data di uscita del concorso, che comunque uscirà entro il 2024. Ciò che è certo è che la procedura concorsuale non sarà bandita nel breve periodo, come comunicato dall’Istituto, e che quindi è slittata al prossimo anno. In ogni modo, il bando uscirà nella sezione INPS concorsi del portale web dell’istituto e sulla piattaforma inPA.

La graduatoria

A partire dalla data di approvazione, la graduatoria del concorso INPS avrà validità di due anni. Saranno considerati idonei i candidati che si sono collocati nella graduatoria finale entro il 20% dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del lavoratore intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’INPS potrà procedere allo scorrimento della graduatoria.

