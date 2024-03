Chico Forti, cosa ha fatto? Perché è in carcere? L'accuse di omicidio e la sua difesa: «Il più grande errore giudiziario di sempre»

L'accusa di omicidio nel 1998, la condanna nel 2000 e il carcere. Da dentro il quale non ha mai spesso di lottare per la sua verità. Chico Forti dopo 24 anni di reclusione negli Stati Uniti tornerà in Italia. Lo ha annunciato il premier Meloni ieri a Washington nel corso della visita negli Usa da Joe Biden.

Chi è Chico Forti

Ex produttore televisivo e velista italiano, Enrico 'Chico' Forti, 65 anni, è stato condannato nel 2000 all'ergastolo da un tribunale della Florida per omicidio. L'accusa era di aver ucciso a Miami il cittadino australiano Dale Pike, trovato assassinato il 15 febbraio 1998 sulla spiaggia di Sewer Beach.

Dale Pike era figlio del patron del Pike Hotel di Ibiza, Anthony Pike, con il quale Forti era in trattativa per l'acquisto del suo hotel. Secondo l'accusa, l'omicidio avrebbe avuto come movente una truffa ai danni di Pike padre. Forti si è sempre proclamato innocente e vittima di errore giudiziario. Diversi comitati e personalità hanno sostenuto la causa di Chico Forti, sulla quale la nostra diplomazia era impegnata da tempo.

La battaglia legale lunga 24 anni

Chico Forti già dal 2018 aveva avanzato istanza per poter continuare a scontare in Italia la pena inflittagli dalla giustizia americana, ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate. Il 7 gennaio 2021, il Dipartimento di Giustizia americano aveva confermato di aver avviato l'iter per concedere il nulla osta al trasferimento in Italia di Forti, procedura che vedeva coinvolte diverse articolazioni degli Stati Uniti, a livello statale e federale. La questione del trasferimento in Italia di Forti è stata all'attenzione dei vertici politici italiani, che hanno sensibilizzato le autorità statunitensi in più occasioni.

I dialoghi degli ultimi anni

Già nella prima metà del 2021 l'allora ministra Cartabia aveva avviato un dialogo con la controparte americana culminato con una missione a Washington il 15 novembre 2021. Il caso era stato poi sollevato dal Presidente del Consiglio Meloni, a poche settimane dal suo insediamento, con il Presidente Biden a margine dei lavori del G20 a Bali il 15 novembre 2022. Il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani lo aveva sollevato nel suo primo incontro con il Segretario di Stato Anthony Blinken e aveva creato un gruppo di lavoro nella Direzione Italiani all'estero. Sin dall'inizio della vicenda, il Consolato Generale a Miami, in stretto raccordo con la nostra Ambasciata e con la Farnesina, ha seguito il caso con la massima attenzione, fornendo la necessaria assistenza sia attraverso l'effettuazione di regolari visite consolari e sensibilizzando le autorità statunitensi per l'accoglimento dell'istanza del connazionale. L'ultima visita consolare è stata svolta il 29 settembre 2023 dal Console Generale a Miami, accompagnato da Andrea Di Giuseppe. In tale occasione era stato possibile accertare il buono stato psico-fisico di Forti.

«Il processo pieno di buchi»

«Nessun movente, nessuna prova, un processo pieno di buchi». Chico Forti si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. Dopo i successi nello sport, aveva cercato fortuna trasferendosi a Miami. Lì divenne imprenditore e produttore televisivo. Tutto poi ebbe inizio nel febbraio del 1998. Dale Pike, figlio di Anthony Pike, dal quale Chico Forti stava acquistando il Pikes Hotel, a Ibiza, venne trovato assassinato sulla spiaggia di Sewer Beach, a Miami. Chico Forti fu accusato di essere l'autore dell'omicidio. Nel 2000 la condanna all'ergastolo. Durante il processo non venne mai chiamato a testimoniare. Secondo l'opinione pubblica che si è creata attorno al caso, non ci sarebbero prove e non ci sarebbe un movente.

L'aiuto dello zio Gianni

Il più attivo nella ricerca della verità nel tentativo di dimostrare l'innocenza di Chico Forti è lo zio Gianni. Il legale difensore newyorkese Joe Tacopina ha definito il caso «il più grande errore giudiziario mai visto, non ci sono prove, non c'è movente». Nel sistema giudiziario statunitense la richiesta di un nuovo processo può avvenire solo presentando prove sconosciute e non conoscibili all'epoca del dibattimento, e in grado di modificare l'esito dello stesso.

È stato incastrato?

Secondo le persone vicine a Chico Forti sarebbe stato incastrato. Il motivo? Il risentimento per un documentario girato da lui stesso, che a Miami svolgeva lavoro di produttore televisivo, sul caso del killer di Gianni Versace. Nel documentario Chico Forti smentiva la ricostruzione della polizia sul ritrovamento del cadavere di Andrew Cunanan, l'omicida dello stilista italiano. Cunanan fu trovato morto alcuni giorni dopo su una casa galleggiante nella baia. Secondo quanto mandato in onda nel documentario veniva ipotizzato che Cunanan fosse stato ucciso e comunque che non fosse morto lì dove era stato rinvenuto il cadavere.

Nordio: «Lavoreremo per il ritorno il prima possibile»

Salvini: «Orgoglioso della promessa mantenuta»

«Il rientro in Italia di Chico Forti è un importante ed atteso traguardo raggiunto grazie all'autorevole impegno in prima persona del Presidente Giorgia Meloni. I miei uffici lavoreranno per ottemperare, nel più breve tempo possibile, a tutti i passaggi tecnici necessari di competenza del Ministero della Giustizia e di cui avevo parlato con l'Attorney general, M.Garland, nella visita a novembre presso il Department of Justice di Washington». Così in una nota il ministro della giustizia. «Auspichiamo che anche tutti gli altri passaggi, che chiamano in causa tra l'altro le autorità giudiziarie, si possano compiere nel più breve tempo possibile per consentire a Forti di continuare a scontare nel suo Paese, vicino ai suoi affetti, la pena», conclude.«È una promessa mantenuta di cui vado orgoglioso». Lo ha detto ad Avezzano il vice premier, Matteo Salvini, parlando di Chico Forti, l'italiano condannato all'ergastolo per un omicidio avvenuto in Florida nel 1998 e da 24 anni in carcere. Sul rientro in Italia, Salvini ha parlato di impegno mantenuto dal governo. «Non entro nel merito della vicenda giudiziaria. Ora riabbraccerà la madre. Che possa tornare tra la sua gente»