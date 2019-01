Cesare Battisti arrestato, Salvini: «Pacchia finita, ora galera a vita»

Il Brasile non è più terra di banditi. Matteo Salvini il 'piccolo regalo' è in arrivo», scrive in un tweet il deputato federale.



«Ha ucciso un poliziotto - ricorda - ha ucciso un padre di fronte a suo figlio, e lasciato un uomo paralizzato. È stato condannato all'ergastolo per quattro omicidi ed era un membro del gruppo terroristico di sinistra in Italia PAC. "Ciao Battisti"

, continua in un altro tweet.

(ITA) Il Brasile non è più terra di banditi. @matteosalvinimi , il "piccolo regalo" è in arrivo 🇮🇹 ✈️ pic.twitter.com/vbsHBTZ2Pc — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) 13 gennaio 2019



Cesare Battisti è un «delinquente che non merita una comoda vita in spiaggia ma di finire i suoi giorni in galera», scrive Matteo Salvini postando sui social una foto di Battisti sovrastata dalla scritta «la pacchia è finita». «Ringrazio per il grande lavoro le Forze dell'Ordine italiane e straniere - continua il ministro - la Polizia, l'Interpol, l'Aise e tutti coloro che hanno lavorato per la cattura di Cesare Battisti». Il grazie del ministro è anche per il presidente brasiliano Jair Bolsonaro e al nuovo governo brasiliano «per il mutato clima politico che, insieme a un positivo scenario internazionale dove l'Italia è tornata protagonista, hanno permesso questo successo atteso da anni, grazie alle autorità boliviane e alla collaborazione di altri paesi amici».​ Cesare Battisti è stato «coccolato dalle sinistre di mezzo mondo» e «per troppo tempo si è goduto la vita», dice il vicepremier. «Il mio primo pensiero - aggiunge - va ai familiari delle vittime di questo assassino, che per troppo tempo si è goduto una vita che ha vigliaccamente tolto ad altri».

🔴Catturato #Cesarebattisti!

Il primo pensiero ai famigliari delle vittime di un assassino che per anni si è goduto una vita vigliaccamente tolta ad altri, coccolato dalle sinistre.

È finita la pacchia. #dalleparoleaifatti @jairbolsonaro

👉Leggi: https://t.co/fB6H1X0DjL pic.twitter.com/uPzkzup0oQ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 13 gennaio 2019

«È finita la lunghissima fuga di Cesare Battisti. Il mio pensiero va ai familiari delle sue vittime: Antonio Santoro, Pierluigi Torregiani, Lino Sabbadin, Andrea Campagna. A loro posso dire che, finalmente, giustizia è fatta!», scrive in un lungo post su Facebook il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede affermando che «ora Cesare Battisti sarà riconsegnato all'Italia». «La tensione delle ultime ore e il dovuto riserbo - aggiunge - possono lasciare spazio alla soddisfazione per aver raggiunto un risultato atteso 25 anni».



«Battisti in Italia dovrà scontare la sua pena: chi sbaglia deve pagare e anche Battisti pagherà», aggiunge Bonafede, che prosegue: «Il tempo trascorso non ha lenito le ferite che Battisti ha lasciato nelle famiglie delle sue vittime e nel popolo italiano, così come non ha fatto diminuire il desiderio umano e istituzionale di ottenere giustizia. Ringrazio le autorità italiane e brasiliane. Ringrazio l'Interpol, per l'impegno senza sosta e il tempismo col quale ha agito. E ringrazio anche le autorità boliviane». «Ma un ringraziamento particolare - sottolinea il ministro - va a tutti coloro che al ministero della Giustizia hanno inseguito questo risultato dal lontano 1993. Tra Francia, Messico e Brasile, non è mai stata abbassata la guardia, non ci si è mai arresi di fronte alle difficoltà, anche quando tutto sembrava perduto. Anche in questi ultimi mesi, i contatti col Brasile sono stati costanti. La perseveranza è la madre del successo. Il ministero che ho l'onore di rappresentare è fatto di donne e uomini inarrestabili che ogni giorno lavorano per il buon funzionamento della giustizia. Mi piace pensare - conclude - che questa tenacia sia quella di un popolo intero, quello italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA