Città del Vaticano - «Vi esprimo tutta la mia vicinanza» e «non lasciatevi turbare dalle voci che gettano discordia». Papa Francesco in una lettera di alcuni giorni fa inviata al nuovo priore di Bose, fratel Manicardi gli manifesta tutto il suo appoggio, rassicurandolo della volontà di rafforzare la realtà monastica di Bose scossa alle fondamente per lo scontro con il fondatore, fratel Enzo Bianchi che, in questo messaggio non viene nemmeno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati