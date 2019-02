Nave mercantile arenata sulla spiaggia a Bari, scontro tra motonavi a Ischia

Meteo, torna il gelo siberiano: scuole oggi chiuse a Napoli, Benevento e Potenza Vento forte a Bari, dove una nave mercantile turca spinta dalle raffiche e dalla mareggiata si è arenata sul litorale sud, all'altezza della spiaggia di Pane e Pomodoro. Sul posto sono al lavoro mezzi della Capitaneria di porto. Un rimorchiatore ha tentato inutilmente di avvicinarsi alla nave per agganciarla e trainarla al largo. Le condizioni del mare non hanno sinora consentito di portare a termine l'operazione. A bordo c'è l'equipaggio. La nave è arenata sul basso fondale sabbioso e sbatte contro i frangiflutti.

Sempre a causa del vento due navi si sono scontrate a Ischia. La motonave «Don Peppino», della Gestur, che era in fase di attracco con grande difficoltà a causa delle avverse condizioni marine, ha impattato contro la prua della motonave «Benito Buono» della Compagnia «Medmar». La motonave «Benito Buono» ha riportato leggeri danni. Non vi sono stati feriti. La motonave «Don Peppino» impossibilitata ad attraccare per il vento è ripartita alla volta di Pozzuoli senza effettuare lo scalo nel porto di Ischia.