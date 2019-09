Crac Banca Etruria, 4 condanne e 14 assoluzioni per la vendita dei titoli rischiosi

al processo sul filone per truffa nell'ambito del crac di

. Il dispositivo è stato letto dal giudice Angela Avila e riguarda tutti i 13 imputati del processo. Tra gli assolti cinque dipendenti della banca e quattro dirigenti imputati, 'perché il fatto non sussistè o 'per non aver commesso il fattò. I quattro assolti sono anche loro dipendenti di Etruria.

I quattro dirigenti di Etruria assolti nel processo per truffa sono Luca Scassellati, Federico Baiocchi Di Silvestri, Samuele Fedeli e Luigi Fantacchiotti. L'accusa, sostenuta dal pm Iulia Maggiore, era di istigazione alla truffa. I quattro, ora assolti, erano accusati di aver costituito la cabina di regia per spingere i dipendenti della banca a vendere titoli alla clientela senza informarla sui rischi, attraverso un sistema di premi e punizioni. Le obbligazioni furono poi azzerate e i risparmiatori finirono per perdere tutto.