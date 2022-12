Antonio Panzeri, le vacanze da 100mila euro della famiglia. Il ruolo della moglie e della figlia (che sapevano)

L'ex eurodeputato Antonio Panzeri, tra gli arrestati nell'indagine di Bruxelles, avrebbe usato «metodi ingegnosi e spesso scorretti per raggiungere i suoi scopi». Lo si legge in un atto notificato ieri alla moglie Maria Colleoni, fermata insieme alla figlia nella loro casa di Calusco D'Adda, in provincia di Bergamo. Le due donne sono state raggiunte da un mandato di arresto europeo con l'accusa di concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. Nella sommaria descrizione dei fatti spunta una vacanza per la famiglia Panzeri costata «100 mila euro».

Antonio Panzeri, le vacanze da 100mila euro

Come si legge nella sommaria descrizione dei fatti contestati dal giudice istruttore Michel Claise a partire dal gennaio 2021, Maria Colleoni e il marito Antonio Panzeri avrebbero usato una carta di credito di una terza persona chiamata «il gigante» («géant»). Inoltre, prosegue l'atto, la donna - è il riassunto di intercettazioni - avrebbe detto al marito di non essere d'accordo che sul suo conto corrente venissero addebitati 35mila euro . Panzeri le avrebbe risposto che «avrebbe voluto andare in vacanza dal primo gennaio 'usando l'altra soluzione e che poteva addebitare 10 mila euro dal conto corrente qui'» (si ipotizza che qui significhi in Belgio). La moglie gli avrebbe poi spiegato di «aver guardato i prezzi per una vacanza per la famiglia durante la pausa di Natale», aggiungendo di «non potersi permettere di spendere 100 mila euro per le vacanze come nell'anno precedente» e che riteneva che «la proposta attuale, cioè 9 mila euro a persona solo per l'alloggio fosse troppo cara». Le indagini, è scritto sempre nel documento, hanno rivelato che Maria Colleoni avrebbe detto al marito di «aprire un conto bancario in Belgio e apparentemente insistette di non volere che lui facesse qualsiasi operazione senza che lei potesse controllarlo». Inoltre disse a lui di aprire un conto con «partiva Iva, il che suggerisce che Panzeri avrebbe potuto cominciare una nuova attività commerciale soggetta a Iva». Ciò dimostra che Maria Colleoni eserciterebbe «una sorta di forma di controllo sull'attività del marito o che lei per lo meno cercasse di mantenere qualche controllo». Maria Colleoni «usava la parola 'combines' ('intrallazzò in francese) per riferirsi ai viaggi e agli affari del marito. La parola francese combines è negativa e suggerisce che il marito utilizzi metodi ingegnosi e spesso scorretti per raggiungere i suoi scopi».

La miglie e la figlia sapevano

Maria Colleoni e Silvia Panzeri, rispettivamente moglie e figlia dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri, arrestate ieri nell'ambito di un'indagine di Bruxelles per corruzione, sono ritenute «pienamente consapevoli» dell'attività del marito e padre e «persino del trasporto di doni». Le due sono menzionate «nella trascrizione di intercettazioni telefoniche» durante le quali l'ex europarlamentare «ha commentato la consegna dei doni» di cui sarebbe stato «a quanto pare» il beneficiario. Come si legge in un atto che riporta la sommaria descrizione della vicenda per la quale è stato emesso il mandato di arresto europeo, moglie e figlia, accusate degli stessi reati contestati all'ex eurodeputato, «paiono essere consapevoli delle attività del marito/padre e addirittura di partecipare nel trasporto dei 'regali' dati al Marocco attraverso Abderrahim Atmoun, ambasciatore del Marocco in Polonia».

Nel suo paese a Calusco d'Adda solo per votare

Antonio Panzeri si vedeva solo per votare a Calusco d'Adda, il paese in provincia di Bergamo dove ieri è stata arrestata la moglie Maria Colleoni in una inchiesta di Bruxelles per cui in Belgio è stato fermato anche l'ex eurodeputato. «Aveva una casa e manteneva la residenza a Calusco, infatti si vedeva in paese in occasione delle votazioni. La sua attività - ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Cocchi - la svolgeva all'estero da anni. A quanto ne so, non ha preso parte alle vicende della politica locale». «Quando, prima di andare in pensione, lavoravo per una multinazionale elettronica, mi capitava di incontrare Panzeri anche sull'aereo - ha aggiunto il sindaco Michele Pellegrini -. Ora l'avrò visto in paese alcuni mesi fa, anche al cimitero, dove andava a trovare la suocera. Altri rapporti non ne abbiamo avuti, anche perché siamo su due linee politiche opposte». «Anni fa insieme a lui - ha ricordato l'ex sindaco Alfredino Cattaneo - siamo andati a Bruxelles con una delegazione di amministratori locali. Negli ultimi anni ci si incontrava durante convegni dedicati ai temi europei, oppure quando veniva in paese a votare. Mi auguro per lui che su questa vicenda si faccia chiarezza».