Andrea Giambruno, chi è l'ex compagno di Giorgia Meloni: le gaffe in tv, la fissazione per il ciuffo e quella frase sul matrimonio (3 giorni fa)

Che l'attenzione su di lui fosse alta quando ha iniziato a condurre un programma su Rete 4 non doveva stupire, essendo Andrea Giambruno, 42 anni, il compagno della premier Giorgia Meloni. Ma che lui diventasse protagonista di gaffe sfornate una dietro l'altra, un po' onestamente ha lasciato perplessi. Perché i fuorionda lanciati da Striscia La Notizia che hanno portato alla fine della storia tra Meloni e Giambruno, sono solo la punta dell'iceberg.

Certo, in quelle occasioni si è spinto proprio oltre parlando - seppur scherzosamente - di tradimenti e ammucchiate. Ma Giambruno era già finito (e varie volte) alla ribalta per le sue uscite fuori luogo.

E dire che lui, esemplare tipico di maschio alfa fissato con il look e con il ciuffo (una volta confessò che metteva il gel su consiglio di sua madre), ha sempre ribadito: «Faccio il giornalista da 15 anni. Non permetto a nessuno di dirmi come devo fare il mio lavoro», confessando poi che la relazione con Giorgia aveva anche «dei vantaggi professionali». «Magari il decreto Lavoro ho chi me lo spiega se poi ne devo parlare in tv - diceva - Magari ho fonti tra i suoi collaboratori che a me, come immagino ad altri, possono dare delucidazioni o dritte». Di certo, in questi mesi, non ha avuto nessuno che gli desse dritte su come evitare scivoloni o (tanto per dire) su come non finire in un fuorionda scottante.

Il lupo

Come non ricordare la frase infelice sullo stupro di Palermo? Il conduttore del Diario Del Giorno su Rete4 finì al centro delle polemiche, dopo la sua esternazione sullo stupro di una giovane ragazza in Sicilia. «Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti, non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo, ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi», aveva detto in quell'occasione, scatenando le ire di chi pensa che bisognerebbe lavorare per far sì che le ragazze il lupo non lo incontrino, indipendentemente da quanto alcol hanno bevuto.

C'era voluto un intervento di Meloni (l'ultimo, a detta della Presidente del Consiglio, che aveva fatto sapere in quell'occasione che non avrebbe più commentato le parole di un giornalista, neanche se si tratta del suo compagno) per «mettere una pezza» alla situazione. «Voleva dire di tenere gli occhi aperti», aveva detto la Presidente in difesa di Giambruno.

La gaffe sui migranti

Poi, dopo gli stupri, arrivarono i migranti. L'ennesima frase discutibile di Giambruno arrivò in occasione delle celebrazioni di Silvio Berlusconi per quello che sarebbe stato il suo 87esimo compleanno. «Ho sentito dire, da politici italiani (che magari ricoprono ruoli molto importanti), che Berlusconi è stato un formidabile visionario geopolitico. Cioè è stato forse il più grande ministro degli Esteri che il Paese abbia avuto negli ultimi 30 anni», ha esordito Giambruno. «Aveva già capito tutto della transumanza, se così possiamo definirla, dall’Africa verso l’Europa». Decine di migliaia di persone disperate che rischiano la vita per scappare da situazioni di guerra e di povertà, nella similitudine offerta da Giambruno, diventano animali. Perché la transumanza - meravigliosa tradizione di molte delle nostre zone - era ed è quel percorso stagionale fatto dai pastori con le loro greggi, per portarle a pascolare in montagna e riportarle poi a valle.

Carriera

Andrea Giambruno, classe 1981 (42 anni), è originario di Milano ed è un giornalista televisivo. Conclusi gli studi al liceo scientifico di Monza, si è poi laureato in filosofia all'università Cattolica di Milano. Prima di diventare conduttore di Studio Aperto è stato autore di numerosi programmi tv Mediaset (Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia). Giambruno è molto riservato, non ha profili social, né Facebook né Instagram, attivi e quindi le uniche immagini di lui insieme a Giorgia Meloni e alla loro figlia, Ginevra (nata nel 2016, quando Meloni era impegnata nella campagna elettorale per diventare sindaca di Roma), sono state condivise nel corso di questi anni solo da Meloni e dai giornali di gossip. Sono ormai molto note le foto del giornalista mentre fa la spesa o quelle dei tre al centro commerciale in cui lui e Meloni si baciano.

Il voto a sinistra

Interessante è sapere che i due appartengono a casacche politiche diverse e a renderlo noto fu Meloni ospite in una puntata del programma Il Testimone condotto da Pif: «Il mio compagno è di sinistra, adesso penso che voterà per me alle prossime elezioni. Discutiamo sui gay, sui temi etici, sulla legalizzazione delle droghe leggere. Non la pensiamo nella stessa maniera».

Il primo incontro e la banana

Poco sappiamo sulla loro relazione, ma un particolare interessante è stato raccontato da Giambruno al settimanale Chi sul loro primo incontro e poi sul loro primo appuntamento. L'intervista arrivò nel periodo in cui Meloni stava pubblicando la sua autobiografia "Io sono Giorgia". «Quella famosa è Giorgia, non sono io. Sono il signor Meloni e ne sono orgoglioso», affermò Giambruno. L'amore tra i due scattò una sera a Milano, negli studi Mediaset, Meloni era ospite di Quinta Colonna, programma di cui Giambruno era autore: "Lei arriva trafelata e fa alla sua assistente Giovanna 'Non ho mangiato, ho una fame che svengo'. E Giovanna 'Ma qui c'è solo una banana', lei risponde 'E dammi sta banana'". «In una ripresa pubblicitaria - continuò nel racconto il giornalista - se la divora, ma alla ripresa è ancora lì con la banana in mano. Io mi precipito e gliela strappo di mano anche con una certa foga, ci manca la Meloni in diretta con una banana. Non so dire, i nostro occhi si incrociano in modo strano, è stato un attimo».

La figlia Ginevra

Nel 2016 i due sono diventati genitori di Ginevra, una grande e bellissima gioia. Nel corso degli anni però la coppia ha provato ad avere un altro figlio senza mai riuscirci. Meloni, diventata mamma la prima volta a 39 anni, sulla possibilità di un secondo figlio dichiarò: «Ci ho provato, ma non è arrivato. E mi sento un po' in colpa per non poter regalare a Ginevra quel legame che io ho avuto con mia sorella». E parlando della sua esperienza personale, nel 2021, aggiunse anche: «Purtroppo viviamo in una società che ci fa credere di essere giovani per sempre e di poter rinviare sempre le scelte, ma è un inganno. Per questo credo che sarebbe fondamentale sensibilizzare le donne fin da giovani a controllare il proprio stato di fertilità».

Sull'organizzazione della famiglia Giorgia Meloni spiegò in un'intervista a Sette che "Andrea è un padre fantastico, presentissimo. Passa a Milano una settimana al mese, ma quando è qui lavora quasi sempre di sera e durante il giorno sta molto con Ginevra. Ci alterniamo, ci aiutiamo, ci completiamo". Come First Gentleman Giambruno sarà coinvolto nelle decisioni di Meloni? Meloni spiegò che coinvolgeva il compagno nel dibattito tra le mura domestiche, "ma non troppo. Quando siamo assieme cerco di lasciare fuori la politica, di staccare. Non è facile: lui segue tutti i talk, io passo davanti: «Ancora co’ la politica? Ti prego, cambia, non ne posso più!'».

Il matrimonio

I due non erano sposati e negli ultimi mesi certamente non stavano pensando al matrimonio visto che Meloni nel suo messaggio social ha spiegato che le loro strade si erano separate già da tempo. Ma a tal riguardo l'ex First Gentlemen aveva rilasciato solo 3 giorni fa delle recenti dichiarazioni che hanno spiazzato: "Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà. Oppure ci siamo già sposati e non l'abbiamo detto a nessuno".