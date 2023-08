Alta Velocità interrotta tra Bologna e Firenze. «Persone estranee presenti in galleria», ispezioni in corso

La circolazione ferroviaria della Linea Alta Velocità tra Bologna e Firenze è interrotta dalle ore 19.00 per controlli tra le località di Idice e San Pellegrino, in seguito alla segnalazione della presenza di estranei in galleria. Lo si apprende dal sito di Rfi. È in corso un intervento da parte delle forze dell'ordine per garantire la ripresa del traffico ferroviario e la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria.

Caro vacanze, la mappa (degli aumenti) da Forte dei Marmi a Mondello: in Versilia 20 euro per cornetto e cappuccino, a Rimini un b&b 150 euro