Vitalizi, per il Consiglio di Stato taglio possibile anche senza una legge

Non serve una legge per poter tagliare i vitalizi dei parlamentari. E' quello che si evince dal parere del Consiglio di Stato reso noto oggi, dopo che il Senato si era rivolto ai giudici amministrativi in seguito all'accelerazione impressa al taglio da Montecitorio.LEGGI ANCHE Vitalizi, dopo il taglio rivolta degli ex parlamentari veneti: «Non abbiamo più i soldi per le badanti» I vitalizi degli ex senatori possono essere tagliati ma con regolamento del Senato e secondo i principi della Corte Costituzionale di proporzionalità e razionalità. Questo il senso del parere , che sottolinea anche la necessità che ci sia una causa normativa adeguata e giustificata da un'inderogabile esigenza di intervenire o da un interesse pubblico generale.