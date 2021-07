Variante Delta, Speranza: «Contagi in risalita nonostante i vaccini, serve massima cautela»

«Viviamo settimane molto delicate, cruciali nella lotta contro il Covid, che è stata naturalmente la nostra priorità in questo anno e mezzo così difficile». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto con un videomessaggio all'incontro “Battere il cancro è possibile. L'opportunità per l'Italia”', organizzato a Roma dalla rivista “Fortune”. «Dobbiamo essere consapevoli che la pandemia non è finita. Lo testimoniano i numeri di altri Paesi europei e del mondo che vedono i contagi salire nonostante l'alto tasso di vaccinazione». Speranza invita quindi alla «massima attenzione, massima cautela, massima prudenza». E a «continuare questo lavoro imponente, che è l'arma più importante che abbiamo per chiudere questa stagione così difficile, che è la nostra campagna di vaccinazione». «Abbiamo constatato - ha aggiunto - come con l'evoluzione della campagna di vaccinazione anti-Covid c'è stata una riduzione fortissima sia dei numeri dei contagiati sia del numero dei posti letto, sia in area medica che in terapia intensiva. Sono numeri importati che testimoniano quanto la campagna di vaccinazione sia stata essenziale. L'Italia ha superato i 54 milioni di dosi somministrate e abbiamo un ritmo che continua ad essere molto elevato, oltre 500mila dosi somministrate ogni giorno. E dobbiamo insistere su questa strada».

APPROFONDIMENTI COMPORTAMENTI Variante Delta, le 10 regole da rispettare per combatterla. Ecco il... VIDEO Speranza: "Variante Delta sarà prevalente in Europa e in... COVID19 Vaccino, Speranza: «Oggi supereremo 54 milioni di dosi...

Speranza: "Variante Delta sarà prevalente in Europa e in Italia"

Il ministro della Salute ha però avvertito: «E' necessario essere più attenti a continuare il tracciamento e a rispettare le regole». «La variante Delta del Covid sarà prevalente in Europa e Italia tra qualche settimana. I contagi stanno risalendo. E' necessario essere più attenti a continuare il tracciamento e a rispettare le regole».