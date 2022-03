Ucraina, Conte ribadisce no M5S all'aumento delle spese militari e al riarmo: «È reazione emotiva»

Il riarmo europeo scatenato dall'invasione dell'Ucraina è una reazione emotiva, e quindi sbagliata per Giuseppe Conte, ex premier e a capo del M5S (la conferma della sua leadership deve avvenire attraverso un voto online degli iscritti al partito fondato da Beppe Grillo che si sta svolgendo in queste ore e terminerà domani).

Conte è andato in tv, su Rai3, a spiegare le ragioni del M5S. A detta del leader il Movimento voterà contro l'aumento delle spese militari, necessarie all'Italia per raggiungere gli standard europei di difesa comune che si stanno imponendo dopo l'invasione di Putin.

Conte lancia un altolà a Draghi: il governo «non ci deve mettere davanti al fatto compiuto» di un «incremento consistente delle spese militari, questo è un fatto nuovo, il governo di unità nazionale non è nato per questo ma per affrontare emergenza economica e sociale, ora anche energetica, e attuare il Pnrr».

Così Giuseppe Conte ospite di Mezz'ora ribadendo il «no» all'aumento « massiccio delle spese militari a carico del bilancio dello Stato». «Se il governo non ci ascolta, non ascolta la forza di maggioranza relativa» e spinge per «spese straordinarie» è «il governo che forza la mano».

Ma se il Movimento vota contro il governo è irrimediabilmente a rischio crisi. Conte allora spiega che vuole parlare con Draghi perché nega che il Movimento voglia una crisi di governo. «Il M5s non pensa assolutamente in questo momento a crisi di governo come hanno titolato alcuni giornali ma siamo la forza di maggioranza relativa: se si tratta adesso di discutere un nuovo indirizzo che non era nel patto fondativo di questo governo, faremo valere la nostra presenza e la forza delle nostre argomentazioni», dice. «Il governo ci deve ascoltare, non può forzare» ha aggiunto, chiarendo che altrimenti «è il governo che si assume la responsabilità di porre in fibrillazione l'azione di governo. Il M5s non vuole affatto una crisi di governo». Abituato ai contratti di governo, l'ex premier lascia intendere che serve rinegoziare la partecipazione del M5S alla compagine dell'esecutivo. Quello delle spese militari «è un tema nuovo: mi faccia parlare con il premier Draghi e con le altre forze politiche, credo che ci sarà una prospettiva di buon senso che potremo condividere». Dal colloquio, se ci sarà, emergerà dunque la posizione già ribadita da Mario Draghi: l'intenzione di procedere verso un aumento delle spese militari come faranno gli alleati.

