Sondaggi politici, Pd (22,8%) vicino a Fdi (23,3%). Crolla chi ha fatto cadere Draghi. Coalizioni, centrodestra avanti

Sondaggi politici ed elezioni politiche 2022: i partiti - Fratelli d’Italia e Partito Democratico sono i partiti con maggiore consenso, in questo momento secondo un sondaggio di Youtrend e agenzia Agi. Penalizzati e in calo sono invece i tre partiti considerati gli autori del "draghicidio", che hanno cioè fatto cadere il governo Draghi. E quindi sondaggi sfavorevoli per Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia perché ritenuti responsabili della crisi di governo. Il Pd aumenta i consensi, anche a discapito del partito guidato da Giorgia Meloni che si attesta come il preferito, ad oggi, secondo le intenzioni di voto raccolte in questa Supermedia elaborata da Youtrend (si tratta di una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto raccolte dal 14 al 28 luglio da Demopolis, EMG, Euromedia, Piepoli, Quorum, SWG e Tecnè).

FDI 23,3 (+0,9)

PD 22,8 (+1,1)

Lega 13,7 (-0,9)

M5S 10,1 (-1,1)

Forza Italia 7,8 (-1,0)

Azione/+Europa 4,9 (-0,2)

Italia Viva 2,7 (+0,1)

Verdi/Sinistra 4,1 (-0,1)

Italexit 2,8 (+0,2)

Art.1-MDP 1,8 (-0,2)

Sondaggi politici: le coalizioni - Le coalizioni non sono ancora state formate ufficialmente. È sicuramente a buon punto quella di centrodestra, mentre è ancora un cantiere quella di centrosinistra. ​

La coalizione di centrosinistra più spostata al centro, con Calenda e Renzi, supera per la prima volta nella legislatura il 30%.

– Pd con Azione+Europa e Italia Viva: 30,3 (+1,0)

– Pd senza Italia Viva ma con Azione+Europa, Art. 1 e Verdi+sinistra: 33,5%

– Centrosinistra campo largo (tutti + il M5s): 43,6

M5S: 10,1 (-1,1)

LeU: 3,6 (-0,4)

Altri: 9,7 (+1,5)

La coalizione di centrodestra veleggia su un 46,2%.

