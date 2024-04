Schmidt è ufficialmente il candidato sindaco di Firenze​ per il centrodestra: «Me lo chiede la gente»

Eike Schmidt è ufficialmente il candidato sindaco di Firenze per il centrodestra.

Elezioni Bari, l’affondo di Schlein: «Così Conte aiuta la destra, rispetti il Pd». La replica: «Noi mai sleali»

«Oggi inizio anche con la parte pratica, con la costituzione del comitato elettorale - ha aggiunto -. Ci sono almeno due gruppi di persone che si sono trovate a lavorare per formare una o due liste civiche, vedremo se saranno una o due. Con loro finalizzeremo il programma. Con le persone a me vicine abbiamo lavorato già sul programma in questi mesi. A breve annuncerò data e luogo in cui presenterò il mio programma». Schmidt ha spiegato che «da luglio dello scorso anno quando è venuto fuori che il mio secondo mandato alla direzione degli Uffizi non era rinnovabile, c'erano dei fiorentini che mi fermavano per strada incoraggiandomi a candidarmi a sindaco. Ho chiesto a loro cosa deve essere fatto meglio rispetto ad adesso e quali sono i loro problemi e ho raccolto nel tempo tutta una serie di osservazioni su problemi, oltre a quelli che ho visto io in prima persona, sia nel centro che negli altri quartieri». «So che a Firenze ci sono grandi problemi, dalla sicurezza all'over tourism - ha sottolineato ancora -. Il degrado e la sicurezza sono sicuramente i problemi maggiori di Firenze. Già come direttore degli Uffizi ho affrontato questi temi e continuerò a farlo insieme alle altre problematiche della città. Le Cascine sono un grande problema che va affrontato con forza. Non con una sola ricetta e ci sono tutta una serie di misure che annuncerò».