di Simone Canettieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il blitz benedetto da Francesco provocò molte polemiche. Il ​cardinale Krajewski si calò nella centralina elettrica per togliere i sigilli e ripristinare la corrente nell'immobile abitato da 450 persone. L'immobile, occupato da Action nel 2013, aveva accumulato un debito di 300 mila euro con Acea.Matteo Salvini fu netto contro il gesto del porporato disse: "Ora paghi gli arretrati". Il Vaticano si difese così: "Questo gesto è stato compiuto dal cardinale Krajewski nella piena consapevolezza delle possibili conseguenze d'ordine legale cui ora potrebbe andare incontro, nella convinzione che fosse necessario farlo per il bene di queste famiglie". Un luogo molto simbolico dunque dove adesso sono chiuse le sardine in attesa di lanciare la fase 2. Per le 14 è prevista la lettura di un comunicato.