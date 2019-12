Salva-Stati, tensione nel governo: stasera il vertice di maggioranza

Conto sul fatto che i Cinque Stelle non cambino idea visto che su questo l'hanno sempre pensata come noi. Mi auguro che per salvare qualche poltrona non ci sia qualcuno che cambia idea», ha dichiarato. Gli fa eco Giorgia Meloni: la leader di Fdi sostiene «che dovrebbe cadere il governo sul Mes. Nel senso che se Di Maio ha un briciolo di dignità questo è il momento in cui lo deve dimostrare. Basta proclami, Luigi Di Maio. I numeri in Parlamento ce li hai tu».



Ha chiesto «un pò di pazienza» il premier Giuseppe Conte. «Lunedì in Parlamento metteremo tutti i tasselli al loro posto. Inizieremo a spazzare via tutte le fesserie che sono state dette. Ne ho ascoltate tante. Sono molto paziente ma il momento in cui dovremo spazzare via le chiacchiere che sono state fatte sarà lunedì», ha assicurato il presidente del Consiglio.Prima del Parlamento però, molto probabilmente, ci sarà una tappa a palazzo Chigi, dove le forze di maggioranza dovranno trovare una sintesi, alla vigilia delle comunicazioni di Conte alla Camera e al Senato in programma proprio lunedì.

