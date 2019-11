Rissa sul debito: ipotesi rinvio. Torna l'asse Di Maio-Conte Video

di Andrea Bassi e Marco Conti

Rissa alla Camera sulla riforma del Fondo Salva-Stati proprio nel giorno in cui si apprende che la questione potrebbe non essere affrontata né il 4 dicembre, né al Consiglio europeo del 12. Almeno è quello che spera Luigi Di Maio che, sempre più in affanno nel Movimento, fa asse con il presidente del Consiglio affinché provi a spuntare uno slittamento della questione. Il parapiglia si scatena nel tardo pomeriggio nell'aula di Montecitorio: da una parte un gruppo di deputati di Lega e Fratelli d'Italia, dall'altra quelli del Pd. Spintoni, urla, lacrime e una sedia sfasciata. Oggetto del contendere il Meccanismo europeo di stabilità, ovvero il Fondo Salva-Stati, che dopo mesi di negoziati sembra essere ad un passo dal traguardo.A infiammare gli animi delle opposizioni è l'audizione del ministro dell'Economiadavanti alla commissione Finanze del Senato e in particolare questa considerazione: «Se chiedete se è possibile riaprire il negoziato, vi dico che secondo me no, il testo del Trattato è chiuso». Quando le agenzie battono queste dichiarazioni il clima nell'emiciclo di Montecitorio, dove si sta discutendo il decreto terremoto, comincia a scaldarsi. Il leghista Claudio Borghi accusa il governo e in particolare Giuseppe Conte di aver dato l'assenso a un testo che è diventato inemendabile: «Il Parlamento non può discuterlo, il premier venga a riferire in aula e se non verrà lo porteremo in tribunale perché c'è stata un'infedeltà in affari di stato». La richiesta viene avanzata anche da Giorgia Meloni, leader di FdI: «Se gli italiani sono chiamati a salvare le banche tedesche, il Parlamento deve poterne discutere».