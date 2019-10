Matteo Renzi, la frecciata di Enrico Letta: «Dice che non si vota? Stiamo sereni»

lancia una frecciata adurante "L'Aria che tira" su La7. «Ah, quindi siamo sereni tutti...», ha detto commentando le parole di: «Quest'anno non si vota, Renzi me l'ha giurato». Letta ripropone, così, in versione riveduta e corretta, la formula che proprio Renzi utilizzò nel 2014. Rivolgendosi a Letta, all'epoca presidente del Consiglio, l'attuale leader di Italia Viva twittò un celeberrimo '#enricostatiserenò.Poco dopo, si chiuse la parentesi di Letta a Palazzo Chigi. Letta recentemente ha rilanciato la proposta di estendere il diritto di voto ai 16enni, condivisa anche da Renzi . «Siamo d'accordo su tante cose con Renzi». Il parere favorevole al voto ai 16enni è stato «espresso sui giornali, lo abbiamo detto nei talk show... Ora bisogna evitare di fermarsi qui. Guai a frustrare la voglia di partecipazione dei giovani che c'è. Non rispetto i commenti caustici di chi replica dicendo 'perché non i 12enni?'».