Reddito cittadinanza, Di Maio: «Chi imbroglia becca sei anni di galera»

Sei anni di galera a chi bara sul reddito di cittadinanza. Parola del vice premier Luigi Di Maio.La misura «non dà un solo euro a chi sta sul divano, perché avranno tutta la giornata impegnata per la formazione e avori pubblica utilità e non avranno il tempo di lavorare in nero e se imbrogliano si beccano 6 anni di galera per dichiarazioni non conformi alla legge», ha detto Di Maio al question time al Senato sottolineando di avere inserito «una serie di misure che contrastano i furbi».Il reddito di cittadinanza, ha ribadito il ministro, «prima di tutto è una misura di politica attiva del lavoro» e sarà da «780 euro, vincolato a lavori pubblica utilità, formazione continua durante la giornata e a non rifiutare più di tre proposte di lavoro. Ma non vuol dire che a tutti andranno 780 euro, sarà un reddito integrativo a quanto si guadagna. Ovviamente si rivolge a persone in stato di povertà relativa e assoluta: quelle in stato di povertà relativa non sono a zero euro. Se quindi uno guadagna 500 euro ne percepirà 280 di reddito, se entra nel programma di riqualificazione, formazione e lavori di pubblica utilità. Se uno ha un reddito di 200 euro ne percepirà 580 e solo chi ha reddito zero percepirà 780 euro».Quanto alla platea, Di Maio ha ricordato che i quasi 10 milioni che l'Istat individua come in "povertà relativa" sono «una platea fatta anche da stranieri, non di italiani lungo-soggiornanti e noi abbiamo ristretto il reddito alla platea di cittadini italiani lungo-soggiornanti. Mettendo insieme questa decurtazione dai 10 milioni e il fatto che non tutti prenderanno 780 euro ma sarà un reddito integrativo a quanto si guadagna, abbiamo fatto bene i conti e ci ritroviamo con una misura che cerca di contrastare la povertà» e di dare «una opportunità a tanti ragazzi che in questo momento sono in un letto depressi perché hanno mandato curriculum per anni e nessuno gli ha risposto o stanno facendo un biglietto per andarsene a Londra per sempre o stanno decidendo di non uscire più di casa».«Ci saranno i 10 miliardi per il reddito di cittadinanza, i 7 miliardi per la legge Fornero, il miliardo e mezzo per i truffati delle banche. Ci saranno tutte le misure e i soldi per realizzare tutte le misure che abbiamo promesso. Ce ne saranno così tanti che addirittura ripaghiamo i debiti che ci hanno lasciato i governi del Pd e infatti l'Iva non aumenterà. Facciamo quello che abbiamo promesso», ha insistito Di Maio.