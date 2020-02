Dopo quello di Catania anche il Tribunale dei ministri di Palermo accusa Matteo Salvini e per la prima volta per avere impedito lo sbarco a una ong: bloccando in mare, a ridosso di Lampedusa, la nave della spagnola “Open Arms” con 107 migranti a bordo, l’allora ministro dell’Interno non ha esercitato una sua prerogativa politica. Ma ha violato il diritto internazionale, privando della libertà potenziali richiedenti asilo, anche a fronte di un’ordinanza del Tar che ne ordinava lo sbarco.Migranti, il...

Ultimo aggiornamento: 08:28

