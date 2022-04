Per le prossime elezioni amministrative di giugno stanno scaldando i motori anche parecchi personaggi famosi. Il vip di maggior richiamo è forse Damiano Tommasi, notissimo nella capitale come giocatore della Roma, che dovrebbe correre a Verona con una lista di centro-sinistra. Pronto a scendere in campo pare anche Claudio Cecchetto storico deejay, conduttore radiofonico, produttore discografico e infine talent scout. Il suo obiettivo? Conquistare la poltrona di sindaco di Riccione.

Fausto Leali a Foggia?

A Foggia, invece, si vocifera di una possibile candidatura del cantante Fausto Leali, la cui moglie era stata già in lista nelle precedenti aministrative con una formazione di centro-destra.

Morgan e Corona

Marco Castoldi, invece, ben più noto con il nome d'arte di Morgan è un quasi candidato alle municipali di Verona nella lista Rinascimento di Vittorio Sgarbi. E' bene usare l'avverbio "quasi" perché la cosa non è ufficiale e Sgarbi ha abituato tutti a infiniti colpi di scena, anche perché il critico d'arte starebbe lavorando a una candidatura di Fabrizio Corona che però, a causa dei guai con la giustizia, forse non è candidabile.

Il precedente Pippo Franco

Comunque per la presentazione delle liste c'è ancora molto tempo. E qualcuno fra i vip farebbe bene a riflettere sui numerosi flop di personaggi noti. Il caso più recente? Pippo Franco, 81 preferenze alle comunali di Roma dello scorso autunno.