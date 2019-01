Migranti, vertice Conte e Salvini in luogo segreto: ma Di Maio non ci sarà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle otto di sera, quando ormai Matteo Salvini ha fatto ritorno a Roma dopo la trasferta a Varsavia, non è ancora dato sapere dove si svolgerà il vertice per il chiarimento preteso dal leader leghista dopo la decisione del premier Giuseppe Conte di accogliere una ventina di migranti sbarcati a Malta nel quadro di un accordo europeo.A palazzo Chigi si limitano a dire che i sue si sentiranno al telefono e decideranno luogo e orario per la verifica, senza escludere che l'incontro non si svolga a palazzo Chigi. E dando per probabile l'assenza dell'altro vicepremier, Luigi Di Maio. Salvini ha detto che non autorizzerà alcuno sbarco in Italia e ha ribadito che sui migranti decide lui. Una posizione inconciliabile con la posizione assunta dal premier.