Salva Stati, appello Lega a Mattarella. Salvini: «Studiamo esposto a Conte»

«Abbiamo documentazione, messaggi, chat, scambiati con Conte, con il Mef, che possono essere messi a disposizione del popolo italiano». Così Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa alla Camera, sul tema del Mes . «Ci rassicuravano di non aver preso alcun impegno, se scoprissimo che impegno lo hanno preso, allora la cosa cambia, io qualche messaggio lo posso pure girare...», dice il leader della Lega

«Chiederemo un appuntamento a Mattarella, per evitare la firma di un trattato che sarebbe mortale». Così Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa alla Camera, sul tema del Mes.

«Ho visto che il presidente Conte è sul pezzo, è in Ghana. Va bene, quando rientrerà torniamo in Parlamento e vediamo come si esprime». Al termine della conferenza stampa sul Mes, alla Camera, Matteo Salvini punta il dito contro il premier Giuseppe Conte, sul tema del fondo salva stati, il Mes: «Spero che quando scenda dall'aereo venga subito a riferire in Parlamento». «Quanto sta accadendo con il Mes - sottolinea il leader della Lega - è un attentato alla sovranità nazionale».



«Si torna in Parlamento la settimana prossima, altro che dopo la Befana, nell'ultimo passaggio della risoluzione si parla di sospendere ogni determinazione definitiva finché il Parlamento non si sia pronunciato». Lo ricorda Matteo Salvini, parlando di Mes alla Camera, nel corso di una conferenza stampa convocata dalla Lega. «Dunque, fermi tutti, ci spiegate in Parlamento quello che volete, e poi votiamo sì o no, ma occorre un altro atto in cui il M5s vota il contrario di quanto fatto in precedenza». «Il Parlamento voti e noi prenderemo atto di quello che deciderà il parlamento che è sovrano, funziona così in democrazia», ripete Salvini, sottolineando che «noi non abbiamo cambiato idea e voteremo no».

Prima si vota meglio è. Gli italiani sono ostaggio del caos o per incapacità o per malafede, la prima sanzionata dagli elettori, la seconda dal terzo potere di questo Paese

. Matteo Salvini lo dice alla Camera, durante una conferenza stampa sul Mes.

Alitalia caos, Ilva caos, Autostrade caos, manovra caos, riforma giustizia caos

, accusa Salvini.

«I nostri avvocati stanno studiando l'ipotesi di un esposto ai danni del governo e di Conte ». Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini , in una conferenza stampa alla Camera.