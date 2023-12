Meloni: «Sul Mes dibattito molto italiano e ideologico. Vedo spiragli per soluzione sul patto di stabilità»

«Il tema per noi è degli investimenti.

Il nodo investimenti

Sul patto di stabilità, «l'Italia chiede una cosa banale: che gli investimenti fatti, anche incentivati dall'Ue, su alcune materie strategiche, vengano riconosciuti nella regole della governance. Non mi pare di dire una cosa folle se dico che non si può chiedere di insistere su certe priorità e dall'altro stabilire regole di governance che puniscono. Il tema per noi è quello degli investimenti», ha tra l'altro detto la presidente del consiglio. «Sul Mes vedo un dibattito molto italiano e ideologico. Testimonia la strumentalità di certe posizioni. Non si può parlare del Mes se non si conosce il contesto...», ha aggiunto ancora la premier. lanciando una stoccata alle opposizioni.

La trattativa

«La riforma del patto di stabilità non è all'ordine del giorno del Consiglio europeo, ma è una trattativa molto serrata e la posizione italiana è una posizione chiara che viene compresa e rispettata. Noi stiamo ponendo una questione che non è il tentativo di un Paese di spendere soldi a pioggia. La questione che poniamo va nell'interesse dell'Italia e dell'Europa stessa. Se l'Ue ha una strategia, ad esempio, sulle transizioni e ha spinto i Paesi a investire su queste materie, non può stabili regole di governance che punisce chi lo fa». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, in video collegamento con la presentazione di PhotoAnsa2023 al Maxxi di Roma.