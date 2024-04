Meloni: «Spero a giugno in un'Europa diversa. Il dibattito su Draghi ai vertici Ue è filosofia»

«Questo era l'ultimo Consiglio europeo di questa legislatura, quando ci rincontreremo saremo in uno scenario diverso. E nonostante il lavoro fatto in questi mesi, in cui abbiamo cercato di cambiare il modo di vedere dell'Europa su alcuni grandi temi, penso alla migrazione ma anche alla sostenibilita ambientale collegata a quella economica, spero che quando ci incontreremo la prossima volta saremo di fronte a un'Europa diversa, piu capace di rispondere alle grandi sfide, con un approccio meno ideologico e piu pragmatico per i problemi dei cittadini». Cosi la premier Giorgia Meloni dopo il Consiglio europeo sulla competitività.

Consiglio Ue a Bruxelles, la foto di gruppo dei leader. Presente anche Meloni

Il debito comune

«Possiamo avere le strategie migliori ma allora c'è bisogno delle risorse.

Ilaria Salis

«Non so se» Ilaria Salis «si candiderà, ho letto delle ricostruzioni che però sono state smentite, ma» la sua eventuale discesa in campo per le europee «non cambia nulla rispetto al lavoro che sta facendo il governo» riguardo alla sua detenzione, «verrà garantita comunque come è giusto». «La politicizzazione della vicenda, come ho già detto in passato, non so quanto possa aiutare il caso in sé", ma «le scelte personali di Salis non mi permetto di giudicarle». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo straordinario.

L'aborto

Sulla questione dell'aborto «ho visto anche delle fake news. Chi vuole cambiare la 194 è la sinistra, non noi. Noi vogliamo garantire solo scelte libere». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice Ue.

Draghi e i vertici Ue

«Draghi è una persona autorevole ma dico una cosa banale. Questo dibattito è buono per i titoli dei giornali e fare campagna elettorale ma non è così che funziona. Questa tendenza a tentare di decidere chi fa cosa prima che i cittadini votino è una tendenza sulla quale non mi troverete mai», ha spiegato Meloni. «A me interessa sapere se vogliamo cambiare ciò che non ha funzionato. Come facciamo a garantire adeguate catene di approvvigionamento? Come facciamo a continuare a continuare questo lavoro sulla migrazione, che non è dire ricollochiamo i migranti in Ue, cosa che non funzionerà mai», ha insistito.