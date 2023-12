Meloni arriva ad Atreju, ma l'organizzazione non se ne accorge. Montaruli sorpresa: «C'è Giorgia?»

Insolita accoglienza per Giorgia Meloni alla terza giornata di Atreju. Al suo arrivo, infatti, la premier non è stata notata dall'organizzazione. La stessa Augusta Montaruli, sul palco per introdurre Edi Rama, non si era accorta subito di Meloni seduta in prima fila, fin quando non glielo hanno fatto notare. «È arrivata Giorgia? Ah, Giorgia!», ha esclamato sorpresa, prima di invitare la premier a salire sul palco per un saluto al pubblico.

Grande sorpresa anche in platea, per un arrivo quantomeno insolito della padrona di casa alla kermesse di Fratelli d'Italia.

Il video del momento è finito sui social, dove è stato molto commentato e condiviso.