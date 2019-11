Salvini guarda al voto cattolico e prepara il viaggio a Medjugorje

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Salvini in pellegrinaggio alla Madonna di Medjugorje. Sempre più deciso a conquistare il voto dei moderati, il leader leghista rilancia il suo attivismo cattolico. Dopo le polemiche della scorsa estate per i rosari branditi dal palco dei suoi comizi, prontamente invitato dai vescovi a rimettere nel cassetto il simbolo mariano usato a scopi politici, stavolta l'ex ministro ha scelto un'altra strada, più "intimista".«Mai nella vita avrei pensato che proprio io, divorziato e paccatore, sarei diventato un punto di riferimento per i cattolici», ha detto oggi intervistato dal Corriere della Sera. «Ma io credo e non me ne vergogno. Presto andrò a Medjugorje». E i suoi confermano: la missione al santuario è in preparazione.