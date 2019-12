Gregoretti, i dubbi di Renzi sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro Salvini

ROMA Il tormentone, come fu per la Diciotti, è destinato a continuare fino all'ultimo giorno, il 20 gennaio, quello del voto. Solo che questa volta per la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sullo stop alla nave Gregoretti gli occhi non sono puntati sul M5S, ma su Italia Viva che nella giunta del Senato conta 3 membri. E dunque sarà fondamentale. Stando al vincolo di maggioranza, agitato dal Pd, la fotografia dentro Sant'Ivo alla Sapienza sulla carta è la seguente: 13-10 per i...

