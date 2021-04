Matteo Salvini a Draghi: «Dovere riaprire a metà aprile, non si può restare in rosso a vita»

Il leader della Lega Matteo Salvini era oggi a Palazzo Chigi per un incontro con il presidente del consiglio Mario Draghi. Dopo il colloquio, Salvini ha riferito che l'incontro è stato «molto utile, positivo, costruttivo»

Il leader del Carroccio e Mario Draghi hanno discusso di due temi in questo anno di pandemia: salute e lavoro. «Le uniche due emergenze di cui la Lega si sta occupando», ha spiegato Salvini dopo l'appuntamento.

A tenere banco è stata la questione riaperture sulla quale Salvini ha fatto grande pressione a Draghi. Resta da parte del governo l'intenzione di riaprire alcune attività se i dati confermassero un miglioramento come nell'ultima settimana.

«Riaprire dalla seconda metà di aprile per me non è un diritto ma un dovere» ha detto Salvini all'uscita da Palazzo Chigi «Abbiamo condiviso con il presidente Draghi che le riaperture vanno fatte in base ai dati, alla scienza. Non si può vivere in rosso a vita. In base ai dati ci sono almeno sei Regioni italiane in cui si potrebbe riaprire. Conto che si possa fare in aprile» ha continuato Salvini.

COVID, SALVINI DA DRAGHI ALZA LA POSTA SULLE RIAPERTURE E L'AGGIORNAMENTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZAhttps://t.co/SJphUEw4yy — Lega - Salvini Premier (@LegaSalvini) April 8, 2021

Il piano vaccini sarà fondamentale per garantire le riaperture. A tal proposito Salvini ha detto che «serve correre sul piano vaccinale» e «se l'Europa sbaglia, dorme o rallenta bisogna trovare il modo, come stanno facendo altri Paesi, di rivolgersi anche all'estero perché la salute degli italiani merita ogni tipo di sforzo e di contratto senza risparmiare euro sulla pelle dei cittadini». Il leader della Lega ha criticato poi le lentezze dell'Europa: «le istituzioni europee si stanno dimostrando vecchie, non al passo con i tempi, non all'altezza dell'emergenza che stiamo vivendo».

