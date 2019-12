Mara Carfagna verso Renzi? Scoppia il caso. Gelmini la attacca: «O dentro, o fuori»

Il persistente stallo del centrodestra, sinora incapace di trovare un candidato governatore unitario in Calabria, sta facendo deflagrare la tensione interna a Forza Italia. Il veto posto dalla Lega ai fratelli Occhiuto e le resistenze interne al partito azzurro su altre soluzioni, stanno acuendo il caos, tanto che nelle ultime ore si torna a parlare con insistenza di scissioni e nuove ricomposizioni. La deadline per la presentazione delle candidature calabresi è il 28 dicembre ed il rischio, se non di dovesse ricomporre la frattura interna, è che alla fine a correre per la presidenza della Regione possano essere in due: il candidato ufficiale del centrodestra (in pole Jole Santelli) e Mario Occhiuto, attuale sindaco di Cosenza e fino a poco tempo fa il nome sui cui puntava il. Ma ad alzare la tensione dentro un partito, Forza Italia, ormai in perenne lotta interna è la decisione della vicepresidente della Cameradi rompere gli indugi e dar vita ad una sua fondazione.Nessun prologo alla nascita di un nuovo partito (almeno nell'immediato), fanno sapere i fedelissimi dell'ex ministro, ma una fondazione a cui aderiranno non solo esponenti dima anche personaggi provenienti da altri partiti del centrodestra e più in generale della vasta aerea dei moderati a cui guarda il progetto. Una 'mossà che ovviamente non piace agli azzurri filo Salvini che puntano il dito contro il «tradimento» dell'ex ministro delle Pari Opportunità. Ma a sentire chi conosce bene la vice presidente della Camera, il progetto di una fondazione in realtà non dispiace affatto a Berlusconi:gli ha spiegato l'obiettivo - fanno sapere dall'inner circle dalla Carfagna - e il Cav è interessato, il problema è cosa gli racconta chi gli è vicino. E non è un caso che la vicepresidente della Camera abbia consegnato a più di qualche parlamentare il sogno di volere il Cavaliere come presidente onorario della sua fondazione.