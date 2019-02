© RIPRODUZIONE RISERVATA

È iniziato in Commissione Affari costituzionali della Camera l’iter parlamentare della proposta di legge sulla separazione delle carriere dei magistrati, incardinata in quota Forza Italia. Ieri il relatore Francesco Paolo Sisto ha illustrato il testo, lanciando un appello alla Lega a sostenere la proposta di legge, in nome «di una battaglia che ha accomunato Fi e Lega». La proposta è quella di iniziativa popolare promossa dalle Camere penali. «La separazione delle carriere - ha affermato Sisto - è già in Costituzione, laddove si afferma che il giudice è terzo».